Nations League, non basta il gol di Mbappé: la Francia resta ultima

10-06-2022 23:28

Nella terza giornata di Nations League, la Francia subisce il secondo pareggio di fila contro l’Austria di Rangnick e resta ultima nel girone A1 di Nations League con 2 punti. Mentre l’Austria sale al secondo posto con 4 punti. Rimane in testa con 6 punti la Danimarca, che viene però fermata dalla Croazia grazie al gol di Pasalic al 69’, raggiungendo così il terzo posto con 4 punti.

Spagna e Portogallo vincono rispettivamente contro Svizzera e Repubblica Ceca.

Nel gruppo B2 Israele vince in casa dell’Albania per 2-1. Nel gruppo C3 la Slovacchia batte l’Azerbaijan con un solo gol mentre Kazakistan e Bielorussia pareggiano per 1-1. Infine nel gruppo D1 la Lettonia batte la Moldavia per 4-1 e l’Andorra vince in casa 2-1 contro il Liechtenstein.