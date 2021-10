Nations League: si gioca la finale Spagna-Francia, poi i sorteggi

Tutto pronto per l’ultimo atto della Nations League 2020/21. Oggi, a San Siro (20:45), Spagna e Francia si giocheranno il torneo e sapremo chi raggiungerà il Portogallo di Cristiano Ronaldo nell’albo d’oro del trofeo.

La Spagna, dopo aver sorpreso l’Italia, punta a concludere al meglio l’esperienza in Nations League. Luis Enrique è alle prese con il dubbio Ferran Torres, giustiziere degli Azzurri in semifinale.

Problemi anche per la Francia. Deschamps, allenatore dei Campioni del Mondo, deve fare i conti con la certa assenza di Rabiot. Il centrocampista della Juventus è out per aver contratto il Covid.

Ben 35 i precedenti tra le due nazionali con le Furie Rosse in leggero vantaggio: 16 vittorie contro le 12 dei francesi (sette i pareggi). Da notare che la Spagna ha perso una sola volta (considerando le sfide al 90′) nelle ultime 18 gare disputate.

Ovviamente, riflettori puntati su Mbappé. La stella del PSG, protagonista contro il Belgio, è il più atteso a San Siro. Tanta curiosità per capire se saprà trascinare i Campioni del Mondo al successo sulla “giocoliera” Spagna, capace di eliminare l’Italia Campione d’Europa in carica.

La tanto discussa Nations League va verso la sua conclusione ma è già pronta a ripartire. Il prossimo 16 dicembre, in Svizzera, sono in programma i sorteggi della terza edizione (finali a giugno del 2023).

10-10-2021