Juventus, altra tegola: Rabiot positivo al Covid-19 e in isolamento

La pandemia di Coronavirus sta rallentando in tutta Europa, e in Italia in particolare, ma non è ancora stata sconfitta. Un contagio illustre nel mondo dello sport arriva dalla Francia.

Adrien Rabiot è infatti risultato positivo al Covid-19 e sarà costretto a saltare la finale della Nations League 2021 in programma domenica sera a San Siro contro la Spagna.

A dare la comunicazione è stata la Federazione francese attraverso una nota ufficiale: “Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Appena abbiamo avuto i risultati, il giocatore è stato messo in isolamento. Non andrà a Milano con il resto del gruppo e, per motivi di regolamento non potrà essere sostituito. Didier Deschamps potrà quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna”.

Gli altri giocatori della Francia sembrano quindi non avere contratto il virus al pari dei giocatori del Belgio, affrontati e battuti dai campioni del mondo nella spettacolare semifinale di giovedì sera a Torino e avversari dell’Italia nella finale per il terzo posto in programma per domenica alle ore 15 sempre all’Allianz Stadium.

E a proposito di Torino e di Juventus il prezzo più salato per la positività di Rabiot sembra destinato a pagarlo proprio Massimiliano Allegri, che a questo punto sarà costretto a rinunciare all’apporto di Rabiot alla ripresa del campionato nel posticipo dell’ottava giornata, in programma domenica 17 ottobre alle 20.45 in casa contro la Roma di José Mourinho. Un problema in più quindi per il tecnico livornese, non ancora certo di poter contare su Paulo Dybala dopo l’infortunio subito contro la Sampdoria.

L’ex Psg con ogni probabilità sarà fuori causa anche per la successiva trasferta di Champions League del 20 ottobre contro lo Zenit, nella quale i bianconeri potrebbero chiudere virtualmente il discorso qualificazione agli ottavi dopo aver battuto Malmoe e Chelsea nelle prime due partite.

Per la partita di campionato di sabato 23 contro l’Inter, invece, bisognerà attendere l’evoluzione del virus e capire se Rabiot riuscirà a negativizzarsi in poco tempo. Pur non avendo sempre fornito un contributo all’altezza delle aspettative, Rabiot era stato schierato da titolare da Allegri in cinque delle prime sette partite di campionato.

OMNISPORT | 09-10-2021 11:31