Nazionale, De Laurentiis frecciata a Mancini: "Jorginho non è un rigorista"

13-11-2021 10:43

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è ormai famoso per le sue uscite estemporanee soprattutto nei momenti in cui non è proprio necessario. Raggiunto dal Corriere dello Sport subito dopo il pareggio dell’Italia con la Svizzera all’Olimpico di Roma, il presidente partenopeo si dice contento del gol segnato dal proprio terzino Di Lorenzo e lancia una piccola frecciata a Roberto Mancini sul rigore fallito da Jorginho, tra l’altro ex giocatore del Napoli:

“Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è. Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio”.

OMNISPORT