Nazionale e rinnovo: doppia polemica sul jolly di Allegri

Paulo Dybala è rimasto in panchina nella partita vinta per 3-0 dall’Argentina contro la Bolivia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali e segnata da una magnifica tripletta di Leo Messi. Complessivamente la Joya ha visto poco il campo con la Selecciòn in questa pausa dedicata alle nazionali, elemento che ha acuito le proteste dei tifosi della Juventus, delusi dal fatto che il giocatore rientrerà solo in extremis in Italia.

La rabbia degli juventini per il minutaggio di Dybala

“Dybala non ha giocato praticamente mai in nazionale e ora salterà anche la partita di Napoli: ma che senso ha?”, scrive Mario su Twitter ponendo una domanda condivisa da molti tifosi bianconeri.

“Convocazione inutile per Dybala caro c.t. Scaloni in quanto ha giocato solo 12 minuti. ‘Ste pause nazionali almeno fatele bene”, protesta Joya. “Vedo che in tanti abbiamo notato come Dybala sia andato oltreoceano per fare numero. Non essendosi praticamente disputata Brasile-Argentina le possibilità per lui si sono persino ridotte, fatto sta che Paulo è visto come il cambio di Messi e basta. Finché c’è la Pulce lui non giocherà”.

Krauma invece assolve il giocatore: “A me sembra naturale che Dybala dovendosi guadagnare la nazionale risponda sempre si alle chiamate. Il cattivo di questa vicenda è la Fifa che ha palesemente ignorato le esigenze dei club che pagano gli stipendi ai giocatori”.

Il problema rinnovo

Ma parlando di Dybala non è solo la convocazione in nazionale che fa scaldare i tifosi della Juve. Anche le ultime notizie sul rinnovo di contratto non vanno giù ai supporter bianconeri. “La Juve e gli agenti di Dybala stanno parlando dell’estensione di contratto fino al 2025 – ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter in un aggiornamento della vicenda – è programmata una nuova conference call nelle prossime ore e ci sarà un nuovo incontro a fine settembre. La Juve crede di poter raggiungere un accordo e chiudere la trattativa”.

Ma la svolta non arriva e i tifosi si spazientiscono. “La Joya ha ufficialmente rotto”, commenta LiberaMente. “Via Ronaldo, ecco un’altra diva”, aggiunge MMB. Franco17 protesta con la società: “Rinnovate Paulo e basta”. Massimo la prende con sarcasmo: “Questo rinnovo supera il record del parto più lungo del mondo appartenente agli elefanti!”.

SPORTEVAI | 10-09-2021 11:21