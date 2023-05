Nazionale, il capitano della Salernitana Mazzocchi rivuole l'azzurro

Per tornare in Nazionale Mazzocchi, intervistato dal Corriere dello Sport, non ha dubbi: “La maglia azzurra te la devi meritare sul campo, non bisogna sperare ma lavorare e basta”

20-05-2023 17:16

Fonte: Getty Images