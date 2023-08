Nazionale, il tweet di De Laurentiis di Ferragosto un segnale su Spalletti, web scatenato

Il presidente del Napoli fa gli auguri per la Festa dell'Assunta a tutti e spiazza con un riferimento all'Italia che manda in tilt il web

15-08-2023 10:11

Comunque vada a finire ne sta uscendo come il vero vincitore di questa bollente estate. Aurelio De Laurentiis può vantarsi di essere uno dei pochi capaci di dire no ai soldi arabi, di aver domato i pruriti di Osimhen, di aver mantenuto quasi tutta la rosa dei campioni d’Italia tranne Kim e forse Zielinski e dopo i primi acquisti sogna anche il botto con Veiga e Koopmeiners. E in più si bea ora che tutti lo corteggiano perché liberi Spalletti e lo lasci andare in Nazionale.

La clausola per liberare Spalletti è di 3 milioni di euro

Nota la vicenda: c’è una clausola di 3 milioni di euro che obbliga Spalletti a rimanere fermo un anno, pena la penale e ora che la Figc vorrebbe il tecnico di Certaldo al posto del dimissionario Mancini la vicenda si è spostata sui tavoli degli avvocati.

Gli auguri di Ferragosto di De Laurentiis

I giornali scrivono di un braccio di ferro tra De Laurentiis e Gravina: sarebbe anche una ripicca nei confronti di Spalletti ma come finirà questa storia? Un indizio arriva dal messaggio di auguri di Ferragosto del presidente del Napoli.

Con un breve video postato sul suo profilo personale e su quello del club dice De Laurentiis: “sotto il sole di agosto le ferie sono per tutti e quindi il calcio Napoli augura buon ferragosto non solo ai tifosi ma a tutti i napoletani e a tutti gli italiani , perché noi ci onoriamo di essere una squadra napoletana ma anche italiana”

Mette una particolare enfasi su quest’ultima frase Adl: un segnale che sta per liberare Spalletti? Fioccano le reazioni: “Fatti dare fino all’ ultimo centesimo da Gravina”, oppure: “Presidente, compri anche il Ferragosto e facciamola diventare la festa di Mergellina” e poi: “ha praticamente annunciato spalletti in nazionale” e anche: “è una trollata sul caso Nazionale e clausola” e ancora: “Il Luciano ” liberato”. Auguri Presidente e FNS”

I tifosi del Napoli chiedono a De Laurentiis di non fare sconti

C’è chi scrive: “Caro presidente non mollare di 1 cm la federazione non merita nulla. Facciamo capire chi comanda” ma anche: “Con queste parole ha praticamente liberato Spalletti per la nazionale… Scelta giusta! Perché noi NAPOLETANI siamo superiori! Sempre!!!” e ancora: “Non ci avete mai considerato ed ora pretendete che il nostro boss vi regali Spalletti? AdL è veniale ma colui che vi ha lasciato a piedi per soldi no? Suvvia, un po’ di coerenza e umiltà ogni tanto vi servirebbe..” e infine: “Ora ADL dovrebbe cedere alla FIGC, quando la stessa FIGC ha consentito la vergognosa e scandalosa chiusura della vicenda piemontese dei falsi in bilancio e questione stipendi. Questa è la federazione. Aspettiamoci ritorsioni…”