Nazionali, ennesimo record per Cristiano Ronaldo

Nella sua carriera leggendaria, Cristiano Ronaldo non la vuole proprio smettere di infrangere record su record. Questa sera gli è bastato scendere in campo, nell’amichevole vinta dal suo Portogallo contro il Qatar, per diventare il giocatore con più presenze in una nazionale europea con 181. Superato Sergio Ramos, ormai uscito dal giro della nazionale guidata da Luis Enrique.

Ora Ronaldo punta al record di giocatore con maggior presenze in assoluto con una nazionale, che attualmente appartiene al malese Soh Chin Ann con le sue 195 presenze. Dopo il record ottenuto per le presenze con i club in Champions lo scorso 29 settembre ora il bis con il calcio delle nazionali.

OMNISPORT | 09-10-2021 23:26