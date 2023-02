NBA, 69 punti del duo Doncic-Irving ma Dallas perde ancora

Senza James, cadono i LA Lakers. Bei successi per Orlando e Utah.

14-02-2023 08:44

Tante emozioni nella notte NBA. Il duo Doncic-Irving segna ben 69 punti complessivi ma Dallas, in casa, perde con Minnesota (124-121). L’ex Nets segna ben 26 punti nell’ultimo periodo ma la rimonta si ferma proprio all’ultimo per la delusione dei fan dei Mavs e dello stesso Irving che ci teneva ad un esordio casalingo con vittoria.

Senza l’apporto di James, i LA Lakers perdono la sfida con Portland (127-115). Decisivo Lillard che chiude con ben 40 punti a referto. Bene anche Orlando che, trascinata da Banchero (22 punti), si porta a casa la sfida con Chicago (100-81). Anche senza i punti di Fontecchio (zero in 13′ di gioco), Utah piega Indiana (123-117). Altra sconfitta per Brooklyn che si arrende anche a New York (124-106). Bene Philadelphia che si sbarazza di Houston (123-104, 29 punti e 10 assist per uno scintillante Harden).