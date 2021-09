NBA: accordo tra Frank Ntilikina e i Dallas Mavericks

Frank Ntilikina è un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks: l’ex giocatore dei Knicks si unisce ai texani firmando un contratto biennale, dove il primo anno è garantito mentre il secondo lo sarà a determinate condizioni. L’ingaggio totale del giocatore sarà di circa 3.8 milioni.

Come riporta Ian Begley di SNYtv, il secondo anno di contratto di Frank Ntilikina sarà garantito solo se non verrà tagliato prima del 4 luglio 2022. Dopo quattro stagioni lascia New York per andare alla corte di Jason Kidd: nella scorsa stagione Ntilikina ha giocato 33 partite registrando una media di 2.7 punti, 0.6 assist e 0.9 rimbalzi.

Al momento i Mavericks hanno 20 giocatori sotto contratto, di cui 16 standard e uno non garantito, quello di Moses Brown. Prima dell’inizio della stagione Dallas dovrà tagliare tre giocatori, di cui almeno uno deve avere un contratto standard.

La squadra di Jason Kidd prende forma, pronta a cercare a tutti i costi di essere una contendente per il titolo NBA.

OMNISPORT | 22-09-2021 10:02