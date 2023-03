L'ex centro e Hall of Famer è deceduto oggi all'età di 80 anni.

21-03-2023 21:31

La NBA e i New York Knicks piangono la scomparsa di Willis Reed, deceduto all’età di 80 anni. L’ex centro e allenatore statunitense, oltre che Hall of Famer, ha giocato per tutta la carriera col club di Manhattan.

Reed ha vinto due titoli NBA nel 1970 (anno in cui è stato nominato mvp della Nba) e nel 1973. La sua carriera si è interrotta dopo appena dieci anni nel 1974 a causa di vari infortuni.