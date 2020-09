NBA, altro record per Lebron James

Nuovo record per Lebron James. In attesa di scendere in campo contro i Denver Nuggets per un posto alle prossime Finals, Re James è stato inserito nel primo quintetto NBA della stagione 2019/20. Oltre all’asso dei LA Lakers, presenti Doncic, Harden, Antetokounmpo e Davis.

Per Lebron James si tratta della 16esima apparizione in un All-NBA Team. Primato assoluto nella storia dell’NBA (superate tre leggende come Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Dunvan, ferme a quota 15).

OMNISPORT | 17-09-2020 07:27