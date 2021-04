NBA: altro show di Curry, ok Gallinari e Lakers

Uno Steph Curry da 41 punti guida alla vittoria i Golden State Warriors contro i Milwaukee Bucks per 122-121 in una della partite di NBA disputate nella notte. I californiani approfittano dell’assenza di Giannis Antetokoumpo, tenuto a riposo per un ginocchio dolorante, e si impongono nei secondi finali della sfida. 35 punti per Embiid nella vittoria di Philadelphia contro i Celtics, i Lakers sempre privi di Lebron James e Davis passano a Toronto per 110-101.

Bene gli Atlanta Hawks contro i Pelicans, Gallinari parte dalla panchina ma ha un buon impatto con 14 punti messi a segno in 21 minuti.

I risultati della notte:

GOLDEN STATE WARRIORS-MILWAUKEE BUCKS 122-121

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 96-106

TORONTO RAPTORS-LOS ANGELES LAKERS 101-110

ATLANTA HAWKS-NEW ORLEANS PELICANS 123-107

MIAMI HEAT-MEMPHIS GRIZZLIES 112-124

DENVER NUGGETS-DETROIT PISTONS 134-119

L.A. CLIPPERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 133-116

INDIANA PACERS-CHICAGO BULLS 97-113

OMNISPORT | 07-04-2021 08:12