Prova di forza dei Bucks. Trascinati da 38 punti del due volte MVP Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks si sbarazza di New Orleans (129-125). Non bastano, dall’altra parte, 34 punti di Williamson. Solo panchina per l’azzurro Melli.

Nelle altre sfide, i Nets superano agevolmente Orlando (129-82). Bene Philadelphia: 111-97 ai danni di Dallas. Sorride anche Memphis che ferma i LA Clippers (122-94 il finale). Cade Denver: 112-110 a favore di Washington).

OMNISPORT | 26-02-2021 07:19