NBA, Banchero: "Tutti gli occhi addosso, la cosa mi diverte"

11-07-2022 09:18

Continua la Summer Legue NBA e il percorso della prima scelta del Draft, Paolo Banchero.

Nel match di sabato contro i Sacramento Kings è stato autore di una prova da 23 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 4 rubate e 2 stoppate in 34′.

A Gazzetta Dello Sport ha detto: “Sto cercando di giocare alla mia velocità, di abituarmi agli spazi che ci sono in Nba. Non ho tirato benissimo (6/15), ma sono riuscito ad andare molto in lunetta (11/15 ai liberi). Ho commesso errori perdendo troppi palloni che non voglio si ripetano. La stoppata e l’assist? I momenti decisivi sono quelli che sogni, quelli in cui tutti gli occhi sono su di te e sai che devi fare la giocata giusta. Sto gestendo la pressione di essere la prima scelta. Ho tutti gli occhi addosso e questo mi fa divertire. E mi voglio divertire”