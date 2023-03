NBA: battuti anche i Nets, 15 vittorie di fila per i Bucks

Milwaukee ritrova Antetokounmpo che si presenta con 33 punti. Male i LA Lakers senza James.

01-03-2023 08:51

Nessuno, in questo momento, è più in forma di Milwaukee in tutta l’NBA. I Bucks, nella notte, si sono sbarazzati anche dei Nets (118-104 il finale), conquistando la 15a vittoria consecutiva e confermando di essere la miglior squadra ad Est (44-17 il record attuale). Grande ritorno per Antetokounmpo che ha chiuso la gara con 33 punti e 15 rimbalzi, certificando il suo pieno recupero dall’infortunio.

Nelle altre gare, da registrare il crollo dei LA Lakers che, senza James, si sono arresi a Memphis (121-109, 39 punti di Morant). Non sorride anche Dallas che, in volata, perde la sfida con Indiana (124-122). Da quando è arrivato Irving a Dallas, i Mavs sono 1-4 come record. Infine, dopo 16 stop di fila, San Antonio ritrova il successo battendo Utah (102-94). Incontro da dimenticare per Fontecchio che, in 20′ totali di gioco, non segna nemmeno un punto.