NBA: bene Gallinari, per Houston 16 ko di fila

Sorride Danilo Gallinari: i suoi Atlanta Hawks centrano la quinta vittoria consecutiva piegando i Cavaliers 100-82 in una delle partite di NBA disputate nella notte. L’Azzurro contribuisce al successo mettendo a segno 20 punti, miglior realizzatore alle spalle di John Collins. I New Orleans Pelicans schiantano per 135-11 i Los Angeles Clippers (Zion Williamson 27 punti): bene anche il nostro Melli con due punti, tre rimbalzi e due assist in 7 minuti giocati. Disastro Houston, alla sedicesima sconfitta consecutiva: i Celtics si impongono comodamente 134-107. 32 punti per Curry nella vittoria dei Warriors contro gli Utah Jazz.

ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 100-82

NEW ORLEANS PELICANS-L.A. CLIPPERS 135-115

PHILADELPHIA 76ERS-SAN ANTONIO SPURS 134-99

HOUSTON ROCKETS-BOSTON CELTICS 107-134

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 114-112

CHICAGO BULLS-TORONTO RAPTORS 118-95

ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 97-102

OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 128-122

GOLDEN STATE WARRIORS-UTAH JAZZ 131-119

OMNISPORT | 15-03-2021 07:54