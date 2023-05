NBA, Boston batte ancora Miami: si va a gara 7

I Celtics superano di un punto gli Heat in casa loro grazie a White. La serie è ora sul 3-3, si deciderà tutto al TD Garden.

Non è mai successo prima che una squadra sotto 3-0 in un playoff NBA riuscisse a recuperare tutto lo svantaggio e poi andare a vincere la serie per 4-3. Potrebbe però accadere in maniera clamorosa quest’anno nella finale della Eastern Conference. I Boston Celtics hanno infatti vinto anche gara 6 e hanno così riportato in parità, sul 3-3, l’incredibile serie contro i Miami Heat.

Il successo della scorsa notte è arrivato con un canestro di Derrick White a un centesimo di secondo dalla fine con il sorpasso decisivo per il 104-103 finale sul parquet di Miami, al Kaseya Center. Gli Heat hanno sperato fino quasi all’ultimo istante di chiudere la serie davanti al proprio pubblico, ma Boston ha fatto un’impresa e portato la finale dell’Est a gara 7.

I Celtics avevano dominato a lungo la partita, salvo poi subire il sorpasso degli Heat nell’ultimo quarto, anzi negli ultimi minuti con i tre tiri liberi di Jimmy Butler che avevano portato Miami da -2 a +1. Poi però White si è preso il ruolo di eroe della serata, bravo a prendere un rimbalzo in attacco dopo l’errore da tre di Marcus Smart e andare a segnare quasi sulla sirena.

I fantasmi per Miami così proseguono, dato che dopo il 3-0 pensavano di chiudere subito la serie. Invece Boston l’ha riportata in parità e ora gara 7 sarà proprio a casa dei Celtics al TD Garden nella notte italiana fra lunedì e martedì. Top scorer per Boston, Jayson Tatum con 31 punti. Tra le fila di Miami il migliore è stato il solito Butler con 24 punti.