NBA, Boston ora ci crede: vinta anche gara 5

Gli Heat sprecano il secondo match point. Si torna a Miami per gara 6.

26-05-2023 08:11

Mai nessuna franchigia NBA ha recuperato, nei play-off, uno svantaggio di 0-3. Boston vuole provare a essere la prima a farcela. Dopo aver vinto gara 4 a Miami, i Celtics si sono imposti anche al TD Garden in gara 5 (110-97 il finale). Per Miami, secondo match point sprecato e un pizzico di paura di poter subire la clamorosa rimonta da parte dei biancoverdi. Gli Heat sono ora in vantaggio 3-2 con gara 6 in programma a Miami.

Bene Boston che vede ben quattro giocatori dello starting five andare oltre i 20 punti di fatturato: White (24), Smart (23), Tatum (21) e Brown (21). Heat mai in partita, anche in virtù di un Butler poco coinvolto (14 punti in 34 minuti di gioco).