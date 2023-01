NBA: Boston vince a Dallas, Denver batte i Clippers

06-01-2023 09:20

Grande prova di forza dei Boston Celtics nella notte Nba, che hanno interrotto la striscia di sette vittorie consecutive dei Dallas Mavericks. 124-95 il punteggio finale grazie alla tripla doppia di Jayson Tatum con 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. 23 punti invece per Luka Doncic. Gli Utah Jazz hanno battuto gli Houston Rockets 131-114 grazie ai 49 punti di Lauri Markkanen.

Ma l’altro big match della notte è stato quello vinto dai Denver Nuggets, che hanno dominato in casa 122-91 sui Los Angeles Clippers. 18 punti per Jamal Murray, 12 di Nikola Jokic con ben nove rimbalzi. Squadra ospite travolta per tutto il match. Vittoria anche per i Memphis Grizzlies sugli Orlando Magic per 123-115. 32 punti per Ja Morant, non sono bastati i 30 di Paolo Banchero.