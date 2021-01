NBA: cambia il protocollo sanitario, nuove regole

Cambia il protocollo sanitario (health and safety) in NBA.

L’indiscrezione arriva dal sempre ben informato Shams Charania di ” The Athletic”. Secondo Charania verranno sottoposti a controlli tutte le persone dell’ambiente lega, ovvero non solo giocatori ma anche i familairi, ad esempio, che dovranno essere sottoposti a tamponi e inseriti in una apposita lista.

Inoltre sembra che giocatori, allenatori e persone dello staff potranno allenarsi, extra palestra, per un’ora al giorno all’aperto ma entro le sei del pomeriggio e in luoghi non affollati.

OMNISPORT | 29-01-2021 22:31