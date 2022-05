NBA, capolavoro Golden State: batte Dallas e va alle Finals

27-05-2022 08:28

Ancora le Finals NBA. Golden State non tradisce e, davanti al proprio pubblico, batte Dallas in gara 5 (120-110) e conquista il pass per giocarsi il titolo NBA (affronterà la vincente della serie Miami-Boston).

Grande prova di Thompson, autore di 32 punti. Dallas paga una serataccia di Doncic che chiude con 28 punti ma tirando ben 28 volte (sei punti nel primo tempo). Per Golden State si tratta della sesta apparizione alle Finals NBA nelle ultime otto stagioni. Un risultato incredibile per una squadra già da leggenda.