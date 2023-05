Nba, Carmelo Anthony annuncia il ritiro

Melo è considerato uno dei più grandi giocatori a non aver mai vinto un titolo nella Lega.

22-05-2023 19:18

Carmelo Anthony ha deciso di ritirarsi ufficialmente. Uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, inserito nella lista dei 75 migliori di sempre in Nba, lo ha annunciato con un semplice “grazie” dal suo account Twitter e postando anche un video.

Queste le parole di Anthony: “Ricordo i giorni in cui non avevo nulla se non la palla su un campo e un grande sogno. Il basket era il mio sfogo: ero deciso… quei posti perché mi hanno reso Carmelo Anthony. Ma adesso è il momento di dire addio ai campi su cui mi sono fatto il mio nome, al gioco che ha rafforzato il mio scopo e il mio orgoglio… La mia legacy, figlio mio (Kiyan), è in te. È arrivato il momento che tu sia te a portare la torcia. Ki, segui i tuoi sogni e non permettere a nessuno di interferire…”.

La carriera di Anthony in Nba è durata 19 stagioni (capocannoniere nel 2012-13, per 10 volte All-Star) e lo ha visto protagonista assoluto sui palcoscenici mondiali con la maglia di Team USA, con la quale ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche (nel 2008, nel 2012 e nel 2016). Con i suoi 28.289 punti, il 38enne di New York è all’undicesimo posto assoluto tra i marcatori più prolifici della storia della lega.

Ad Anthony è mancato solo un anello, ma la sua grandezza in Nba è fuori discussione.