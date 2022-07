NBA, Carmelo Anthony continua: tre opzioni per il suo futuro

05-07-2022 10:02

Carmelo Anthony non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Il classe 1984 è pronto a disputare quella che sarà la stagione numero 21 della sua lunga carriera NBA.

Reduce da una stagione complicata ai Los Angeles Lakers (13,3 punti a partita), il 38enne All Star sta meditando sul suo futuro. Potrebbe restare in gialloviola ma attenzione anche ai Brooklyn Nets e, soprattutto, all’opportunità di tornare a giocare a New York. Carmelo Anthony ha giocato per ben sette stagioni con i Knicks. Che sia giunto il momento per un suo clamoroso ritorno a New York?