NBA, Chris Paul ci è rimasto male: "Il business è così"

CP3, di fatto, è stato scaricato dai Phoenix Suns. Ha scoperto la trade dal figlio.

20-06-2023 08:03

Chris Paul avrebbe voluto continuare la sua avventura ai Suns ma, quasi a sorpresa, è stato scaricato dalla franchigia di Phoenix che ha imbastito una trade con Washington per avere Beal (sarà lui il terzo tenore al fianco di Durant e Booker).

CP3, sempre alla ricerca del suo primo anello NBA, ci è rimasto male, anche se, da veterano quale è, sa perfettamente come funzionano queste cose nell’NBA: “E’ dura. Seriamente, è un qualcosa che fa parte del business. Ti rendi conto che nessuno ti dice nulla. Non importa come ti comporti o cosa hai fatto, ti rendi conto che nessuno, in questo business, ti riconosce nulla, come invece dovrebbe essere”, le sue chiare parole al New York Times. Ora c’è da capire solo quale sarà il futuro dell’All Star CP3 che potrebbe anche non restare a Washinton.