NBA, Chris Paul: "Io e Harden avremmo dovuto parlarci di più a Houston"

Chris Paul lo scorso anno ha raggiunto per la prima volta le Finali NBA, ma nel corso della sua carriera ci è andato vicino soprattutto con la maglia degli Houston Rockets. Nei suoi due anni in Texas, specialmente nel primo, i Rockets erano una corazzata capace di portare una squadra del livello dei Golden State Warriors del 2018 fino a gara-7 delle finali di conference, dopo essere andati sopra per 3-2 nella serie.

Le ultime due partite però, Chris Paul non le giocò a causa di un infortunio muscolare. In una conversazione con Gilbert Arenas, però, CP3 ha anche ammesso un altro rimpianto: quello di non aver avuto un rapporto chiaro con James Harden.

“Quando eri a Houston, la cosa che continuavo a dire era: ‘L’unico modo che hanno per uscirne vincitori è che James capisca qual è il suo dono e qual è il tuo’. Da allenatore bisogna tracciare una linea netta e avere una conversazione difficile del tipo: ‘James, fino agli ultimi 5 minuti di partita la palla è tua. Ma negli ultimi 5 minuti, la palla va nelle mani di CP’”. Paul non ha smentito quella versione dei fatti — già nel suo ultimo anno a Houston si parlava di come avesse ripetutamente chiesto a coach Mike D’Antoni di rendere l’attacco dei Rockets meno Harden-centrico — e ha aggiunto: “Bisogna essere in grado di avere conversazioni del genere. Ma la cosa che mi ha frustrato di più è che nel primo anno non ero in salute. Quelle stagioni a Houston sono un po’ sfocate, perché sono successe un sacco di cose. Ma eravamo forti. Eravamo davvero forti. E James sa segnare come nessuno, una roba pazzesca. Non scambierei quell’esperienza con nessun altra, ma avrei desiderato che quelle conversazioni venissero fatte. Soprattutto, però, avrei voluto essere sano”.

OMNISPORT | 06-09-2021 12:36