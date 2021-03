NBA: Clippers sorpresi da Orlando, Gallinari ko a Phoenix

Ko a sorpresa degli Los Angeles Clippers, battuti in casa da Orlando in una delle partite di NBA disputate nella notte. Decisivo l’ultimo quarto con gli ospiti che hanno chiuso i conti con un parziale di 21-5, interrompendo la striscia di sette ko consecutivi in trasferta. Sconfitti anche Gallinari e gli Atlanta Hawks a Phoenix, per il Gallo 13 punti.

Denver batte Philadelphia grazie a Jamal Murray, 30 punti, mentre una tripla doppia di Russell Westbrook non basta a Washington per avere ragione di Charlotte.

PHOENIX SUNS-ATLANTA HAWKS 117-110

L.A. CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 96-103

DENVER NUGGETS-PHILADELPHIA 76ERS 104-95

WASHINGTON WIZARDS-CHARLOTTE HORNETS 104-114

OMNISPORT | 31-03-2021 08:02