NBA: Curry da sogno, oscurato Williamson

Grandi emozioni nella notte NBA. Golden State, con 41 punti di Curry, si sbarazza di New Orleans (123-108, 32 punti di Williamson) e resta ancora in corsa per un posto nella post season. Bene i LA Lakers che, senza James, piegano Denver (93-89, 25 punti di Davis).

Atlanta, con un super Gallinari (28 punti) si impone nella sfida con Portland (123-114). Tripla doppia di Westbrook nella vittoria di Washington su Indiana (154-141). Bene anche Utah: 110-99 e primo posto ad Ovest.

I risultati della notte:

ATLANTA HAWKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 123-114

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 108-123

WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 154-141

MEMPHIS GRIZZLIES-NEW YORK KNICKS 104-118

CHICAGO BULLS-PHILADELPHIA 76ERS 94-106

UTAH JAZZ-SAN ANTONIO SPURS 110-99

DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 112-119

OMNISPORT | 04-05-2021 07:17