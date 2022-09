NBA, Curry dice la sua su Durant

12-09-2022 11:01

Stephen Curry, stella dell’NBA ha concesso un’intervista a Rolling Stone parlando di Kevin Durant e di come lo avrebbe “riaccolto” ai Golden State Warriors, se la squadra campione NBA 2022 avesse voluto iniziare una trade con i Brooklyn Nets.

Curry ha spiegato di averne parlato con l’ambiente: «Ne avevamo parlato, una discussione del tipo ‘se Durant fosse davvero disponibile, tu lo faresti?’. Una discussione che praticamente ogni squadra avrebbe fatto, e in situazioni del genere (gli Warriors, ndr) mi chiamano e mi chiedono cosa ne pensi. E io non ho esitato, solo l’idea di tornare a giocare con KD e conoscendolo come persona e come giocatore, ti dirò che Durant è spesso incompreso, penso che abbia vissuto in passato situazioni tali che gli rendono più difficile fidarsi delle persone attorno a lui, nel senso di farlo sentire al sicuro in modo continuativo. Ma io amo KD, lo so perché ci ho giocato assieme e l’ho conosciuto (…) e ci siamo divertiti così tanto assieme in campo che se mi dicessero ‘hey, Durant ritorna!’ io risponderei ‘Evvai!‘».