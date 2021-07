Dopo aver saltato Rio 2016 per infortunio, Curry ha deciso di non partecipare a Tokyo 2020. Una scelta non facile per una stella NBA che ha sempre adorato giocare per la nazionale USA.

“C’è sempre una grande voglia di partecipare alle Olimpiadi ma non era la scelta giusta andare e neanche il momento giusto. Ho un piano, prepararmi per la prossima stagione”, le parole del fuoriclasse dei Golden State Warriors riportate da ESPN.

OMNISPORT | 09-07-2021 07:26