NBA, Dallas Mavericks: l'autocritica di Luka Doncic

Il fuoriclasse sloveno sembrerebbe l’ultimo cui addossare le colpe per il brutto ko dei Mavericks in casa contro la peggior difesa (della storia) NBA, quella dei Sacramento King. Nonostante ciò, Luka Doncic si sente talmente responsabilizzato nel gruppo squadra dei Dallas Maverick che non esita a prendersi le responsabilità che un Top-NBA deve prendersi, e cerca di spronare la franchigia verso la riscossa per non perdere la corsa Play-off e per evitare il meccanismo dei Play-in.

Una sconfitta, in casa, contro i Sacramento Kings, la squadra col peggior defensive rating della storia della NBA (117.5 punti concessi per 100 possessi), sempre uscita dal campo sconfitta nelle ultime 9 gare. Ecco perché a Dallas il ko contro i Kings non l’hanno preso bene, a partire dal leader dei Mavs, Luka Doncic. 37 punti, di cui 22 nel quarto finale, che però non sono bastati ai texani (che hanno concesso 45 punti nel secondo quarto).

Queste le parole del numero 77:

“Dobbiamo giocare più duro. Anzi: io devo giocare più duro. Inizia tutto da me, per cui so di dover fare meglio di così, devo migliorare nel mantenere motivati tutti i miei compagni. Parte tutto da me. Non siamo scesi in campo concentrati fin dall’inizio, ed è già la seconda volta in fila che succede”. Questa situazione era già accaduta accaduta contro i Knicks, ed è proprio a questo che si riferisce Doncic.

Nel finale di gara sono arrivate anche le brevissime parole di Dorian Finney-Smith a riassumere il periodo del Mavs, 4a sconfitta consecutiva in casa:

“È arrivato il momento di guardarci allo specchio”.

OMNISPORT | 19-04-2021 12:02