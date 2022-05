NBA: Danny Green torna in campo la prossima stagione

19-05-2022 13:37

In molti, tra tifosie e addetti ai lavori, avevano pensato che dopo il brutto infortunio di gioco, Danny Grenne potesse dire basta. Invece, nonostante la rottura del doppio legamento del ginocchio sinistro avvenuto in gara 6 dei playoff NBA contro Miami, non ha scalfito la voglia di tornare sul parquet di Green.

Il tre volte campione NBA non vuole parlare di ritiro, e lo ha già confermato nel suo podcast “Inside the Green Room”, dando anche un suggerimento sulla data del suo ritorno: “Tornerò prima dell’All-Star Break. Puoi credermi e l’avrai sentito qui prima di tutti gli altri.”

Considerando che il prossimo All-Star Game, nello Utah, si svolgerà il 19 febbraio 2023, la guardia di Philadelphia ha nove mesi davanti a sé per mantenere la sua promessa: “Darò tutto per ritrovare la salute. Il mio corpo e le mie ossa di solito si riprendono bene. Non ho cattive abitudini, quindi sì, sto pensando di tornare in tempo per aiutare una squadra a giocare nei playoff. Per dimostrare anche che posso ancora giocare ad alto livello e aiutare una franchigia a vincere nei playoff.”

Difficile che Green rimanga a Philadelphia: i sixers infatti non dovrebbero aspettarlo così a lungo e, molto probabilmente quest’estate, lo taglieranno entro il 1° luglio per affidarsi ad un giocatore già in grado di giocare.

