NBA: Davis mostruoso, 55 punti contro Washington

05-12-2022 08:09

Prestazione irreale per Davis che mette a referto ben 55 punti (e 17 rimbalzi) nella sfida vinta dai suoi Los Angeles Lakers ai danni di Washington (130-119 il finale). Per i gialloviola si tratta dell’ottava vittoria nelle ultime 10 gare disputate (10-12 il record attuale della squadra losangelina).

Nella notte, da evidenziare anche la vittoria di Boston che si è imposta su Brooklyn: 103-92. Ottime le prove di Brown (36 punti) e Tatum (29). Non basta, in casa Nets, il solito Durant (31 punti). Bene anche New Orleans che si sbarazza di Denver (121-106). Tutto facile per Portland che batte Indiana (116-100). Detroit non può nulla contro Memphis (122-112). Phoenix batte facilmente San Antonio (133-95, 25 punti di Ayton) mentre Sacramento supera Chicago (110-101). Infine, Cleveland si arrende a New York (92-81).