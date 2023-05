NBA: Denver butta fuori Phoenix, Boston non molla

Jokic straripante, ora le finali di conference. Philadelphia costretta a gara 7.

Sempre più intense le emozioni nei play-off NBA. Denver riesce nell’impresa di eliminare Phoenix e guadagnarsi il pass per le finali di conference ad Ovest. Gara 6 è letteralmente dominata da Jokic che mette a referto 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi (quinta tripla doppia dei play-off. I Suns, traditi da Booker (12 punti) e alle prese con gli infortuni di Ayton e Paul, si arrende 125-100 e viene così eliminata (4-2).

Non molla Boston. Sotto 2-3 nella serie con Philadelphia, i Celtics giocano una gara di grande orgoglio e si portano a casa gara 6 (95-86), forzando così la serie a gara 7. Tatum brilla quando serve (19 punti). Dall’altra parte serata no per Harden (13 punti).