NBA: Denver sbanca Los Angeles, Gallinari ok ai supplementari

I Denver Nuggets si impongono sul campo dei Los Angeles Clippers in una delle partite di NBA disputate nella notte. Quarta vittoria consecutiva senza andare mai sotto nel punteggio per Nikola Jokic e compagni, che lanciano un chiaro messaggio a ovest.

16 punti per Danilo Gallinari nella vittoria degli Atlanta Hawks ai supplementari contro i San Antonio Spurs: il Gallo trova una tripla importante a 11 secondi dalla sirena. Debutto con vittoria per Aldridge nei Brooklyn Nets: i Charlotte Hornets vanno ko. Non bastano 36 punti di Curry, Golden State sconfitti dai Miami Heat.

L.A. CLIPPERS-DENVER NUGGETS 94-101

SAN ANTONIO SPURS-ATLANTA HAWKS 129-134 2OT

BROOKLYN NETS-CHARLOTTE HORNETS 111-89

MIAMI HEAT-GOLDEN STATE WARRIORS 116-109

NEW ORLEANS PELICANS-ORLANDO MAGIC 110-115 OT

CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 94-114

DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 120-91

OMNISPORT | 02-04-2021 07:56