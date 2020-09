NBA, Denver vince gara 7 ed elimina Utah

Grazie ad un canestro di Jokic negli ultimi 30 secondi di gioco, Denver vince gara 7 contro Utah (80-78) e conquista il pass per le semifinali di conference ad Ovest. I Nuggets completano così una clamorosa rimonta (erano sotto 1-3 nella serie).

Sorride anche Boston che si impone anche in gara 2 contro Toronto: 102-99 il finale. Si decide tutto nell’ultimo quarto con i Raptors bloccati in attacco (solo nove punti in circa 11 minuti di gioco). Degli ultimi 16 punti segnati dai Celtics, 11 li segna Kemba Walker.

OMNISPORT | 02-09-2020 07:11