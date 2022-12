NBA, Doncic brilla ma la vittoria va a Detroit

02-12-2022 08:05

Una sola partita di regular season NBA disputata nella notte. A sorpresa Detroit è riuscita, dopo un supplementare, ad avere la meglio nella sfida con Dallas (131-125 il finale, ottima prova di Bodganovic che ha chiuso con ben 30 punti a referto). Per i Pistons si tratta solo della sesta vittoria stagionale, a fronte di ben 18 sconfitte. Mastica amaro Doncic: 35 punti e 10 assist che non sono serviti a mandare al tappeto Detroit.

Intanto, come riportato da ESPN; Middleton è finalmente pronto a tornare in campo dopo l’infortunio occorso durante gli scorsi playoffs. L’All Star dei Bucks dovrebbe scendere in campo venerdì notte contro i Los Angeles Lakers.