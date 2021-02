NBA: doppio sorriso per Los Angeles, Utah non si ferma più

Los Angeles sorride nella notte NBA. Vincono infatti entrambe le franchigie cittadine, con i Lakers che battono per 115-105 i Grizzlies (63 punti in due per LeBron James e Anthony Davies) e i Clippers che si impongono 125-106 a Chicago (33 Leonard).

A ovest continuano però a volare gli Utah Jazz, in testa alla Western Conference grazie al 129-115 sui Milwaukee Bucks, con ben quattro giocatori che superano la quota dei 25 punti. Male Boston, che perde 102-108 con Detroit. Vittorie per San Antonio, Denver e Portland, bene anche Orlando, Knicks e Hornets.

OMNISPORT | 13-02-2021 09:23