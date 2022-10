NBA, dramma Dikembe Mutombo: ha un tumore

16-10-2022 13:30

Dramma per Dikembe Mutombo (oggi 56enne): l’ex leggenda NBA (18 stagioni quattro volte eletto miglior difensore dell’anno) sta lottando con un tumore.

A renderlo noto l’NBA stessa con una nota condivisa in cui si spiega come l’ex stella, entrato nel 2015 anche nella Hall of Fame: “sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti e sta reagendo molto bene”.

E poi: “Dikembe e la sua famiglia chiedono il rispetto della privacy durante questo periodo così da potersi concentrare sulle sue cure e sono grati per le vostre preghiere e gli auguri”.