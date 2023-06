NBA, è iniziata l'era Wembanyama: agli Spurs l'erede di LeBron James

Classe 2004, il francese è la nuova speranza dell'NBA. Ha il talento per poter raccogliere la pesante eredità che lascerà King James. San Antonio è il posto giusto.

23-06-2023 08:39

Il Draft NBA 2023 verrà ricordato per l’arrivo nel pianeta NBA di Victor Wembanyama, da tutti indicato come il nuovo possibile dominatore del basket mondiale. Giocherà, come previsto, con i San Antonio Spurs.

Draft NBA, nessuna sorpresa: Wembanyama agli Spurs

Il board degli Spurs si è preso tutti i cinque minuti a disposizione prima di rendere pubblica la loro decisione, ovvero la chiamata di Victor Wembanyama come scelta N.1 del Draft NBA 2023.

“Non riesco davvero a descriverlo. Una delle sensazioni più forti della mia vita. Probabilmente la migliore notte della mia vita. L’ho sognato per così tanto tempo. È un sogno che si avvera. È incredibile”, le parole del nuovo asso NBA riportate da ESPN.

San Antonio, culla di campioni con Popovich al comando

Cominciare l’avventura NBA a San Antonio è un grande lusso per classe 2004 Victor Wembanyama. Gli Spurs hanno una grande storia di successi alle spalle e sanno come “coltivare” i campioni. Basta pensare ai cinque titoli NBA vinti nella loro storia e a campioni come Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker.

A guidare la giovane stella francese ci sarà l’immarcescibile Gregg Popovich, uno dei coach NBA più amati e vincenti di sempre: “Capisce cos’è l’hype. Capisce la grande attenzione che sta ricevendo e sa accoglierla con favore, non se ne preoccupa. Credo sia in grado di gestire la responsabilità“, le parole dello stesso Gregg Popovich

NBA, Wembanyama indicato come l’erede di Lebron James

Con LeBron James indeciso sul proprio futuro e, comunque, ormai arrivato ad un’età importante, l’NBA, in particolare il commissioner Adam Silver, spera che Victor Wembanyama possa raccogliere la sua pesante eredità e diventare il nuovo volto NBA.

LeBron James si è già espresso sull’ex giocatore dei Metropolitans 92, definendolo un “extraterrestre”. Ora toccherà allo stesso Victor Wembanyama, 225 centimetri di puro talento, dimostrare di essere all’altezza delle altissime aspettative nei suoi confronti.