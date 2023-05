Nba, LeBron medita il ritiro: “Devo valutare”

Molto dure le parole del giocatore 38enne dei Los Angeles Lakers dopo l'eliminazione nella finale di Western Conference per mano di Denver

23-05-2023 13:15

Un’altra prestazione mostruosa di LeBron James non è bastata ai Los Angeles Lakers per riaprire la serie contro i Denver Nuggest. I californiani sono stati così eliminati e la stella 38enne è stato piuttosto duro nel dopo partita, spiegando che deve meditare sul suo futuro e che all’orizzonte ci potrebbe essere anche il ritiro.

A James è stato chiesto come sarà la prossima stagione: “Vedremo cosa succede… non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Sinceramente. Devo riflettere a fondo sulla possibilità di proseguire con il basket”. Parole che spaventano tutti gli appassionati di basket e di Nba visto che LeBron è tuttora al vertice e per niente in declino.

Nella quarta partita della serie contro Denver ha segnato 40 punti, con 10 rimbalzi e 9 assist, sfiorando dunque la tripla doppia. Vero che nel finale ha subito una stoppata decisiva ai fini del risultato, ma difficile rimproverargli qualcosa. Sulla stagione che si è conclusa, il campione ha detto: “Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient’altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera. Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L’ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di fare una finale di campionato”.

Bisognerà quindi attendere le riflessioni e le meditazioni di LeBron, che ha ancora due anni di contratto con i Lakers, l’ultimo dei quali è opzionale. Finora, la stella gialloviola aveva sempre detto di voler rimanere sul parquet fino a 40 anni, dunque fino alla scadenza dell’accordo con Los Angeles. Il motivo? Vuole poter giocare con o contro il figlio maggiore Bronny.