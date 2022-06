NBA Finals, Green soddisfatto: "Abbiamo ripreso il controllo"

06-06-2022 08:53

Golden State ha spazzato via Boston in gara 2 (107-88), riportando la serie in perfetta parità (1-1). Green sottolinea l’eccellente prova della squadra, bravissima soprattutto a livello difensivo.

“Abbiamo aggiustato il nostro atteggiamento. Ora siamo nuovamente in un eccellente stato mentale. Prossime due gare a Boston? Ci siamo messi nelle condizioni per riprendere il controllo. Non l’abbiamo ancora ma siamo nelle migliori condizioni per prendercelo”, le parole di Green riportate da ESPN. Appuntamento al TD Garden di Boston per gara 3 e gara 4.