NBA Finals, Tatum triste: "Potevo fare meglio"

17-06-2022 11:48

Niente rimonta. Al TD Garden, in gara 6, Boston ha alzato bandiera bianca. Titolo NBA ai Golden State Warriors (4-2 nella serie) dell’MVP delle Finals Curry. Tatum, asso dei Celtics, è uscito dal campo senza più energie fisiche e mentali.

“E’ dura arrivare a questo punto e non realizzare quello che sognavi. Fa male. Tutti avremmo potuto fare di meglio. Sento che avrei potuto e dovuto fare di meglio. Ci abbiamo provato, per tutta la stagione, per tutti i play-off…”, le parole di uno sconsolato e triste Tatum nel post match di gara 6 riportate da ESPN.