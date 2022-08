NBA, Fontecchio felice della sua scelta: "Quello che cercavo"

03-08-2022 09:49

Fontecchio non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in NBA con la casacca degli Utah Jazz (franchigia con cui ha firmato un biennale). A metà agosto (quando verrà svelato il calendario ufficiale della regular season NBA edizione 2022/23) conoscerà quando, dove e contro chi farà la sua “prima” in NBA.

“La situazione ai Jazz è in divenire dopo la cessione di Rudy Gobert. Nessuno assicura minuti in campo ma c’è una reale opportunità. E’ la situazione ideale che stavo cercando. Sono strafelice”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.