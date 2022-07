Nba, Fontecchio il terzo azzurro in America: tutto fatto con gli Utah Jazz

17-07-2022 19:48

Simone Fontecchio è pronto per sbarcare in Nba. Il 26enne diventerà così il terzo azzurro nel campionato di basket più famoso al mondo, dopo Gallinari in forza ai Boston Celtics e Banchero agli Orlando Magic.

Solo qualche tempo fa, Simone Fontecchio aveva parlato così della Nba: “La sogno da sempre, sin da bambino, è naturale. L’Eurolega le si è molto avvicinata come numero di partite, ambiente, importanza della posta in palio. Le differenze sono grandi, da noi ogni partita conta, in America spesso c’è più spazio per lo spettacolo. E poi, sono uno che seguirebbe LeBron James in capo al mondo. Da tifoso e da compagno di squadra. Sarebbe incredibile. Ma restiamo con i piedi per terra. In Europa. Per ora”.

Quel “per ora” è durato molto poco, Fontecchio adesso è pronto per giocare con gli Utah Jazz in Nba. Nelle ultime ore, il giocatore della Nazionale azzurra è stato accostato anche ai Los Angeles Lakers di LeBron James, l’idolo di sempre del pescarese.

Alla fine, invece, sarebbe in via di definizione l’accordo per il passaggio dal Baskonia ai Jazz. L’azzurro si sta accordando per un biennale, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità.