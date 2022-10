NBA, Fontecchio su di giri: "Felice per quello che ho fatto"

26-10-2022 09:53

Da grande campione quale è, Fontecchio non si è lasciato scappare l’occasione di dimostrare il suo valore. Nella gara contro Houston, l’azzurro ha fatto vedere di che pasta è fatto: 13 punti in 16′ di gioco. Soddisfazione in casa Jazz: l’italiano ci sa fare.

“Ho solo cercato di concentrarmi su cosa dovevo fare, su ciò che la squadra aveva bisogno che facessi. Non stavo pensando ‘Questa è la NBA ed è incredibile’ anche se veramente è così. Ho provato soltanto a rimanere concentrato. So perfettamente che devo lavorare su tante cose. Ma sono felice per quello che ho messo in mostra. Purtroppo abbiamo perso, ma c’è subito la possibilità di rifarci, giochiamo stanotte (ancora contro Houston, ndr”, le sue chiare parole al Corriere dello Sport.