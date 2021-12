NBA: Gallinari perde, Curry sfiora il record

14-12-2021 07:07

Tante le gare di regular season NBA disputate nella notte. Atlanta perde con Houston (132-126, 12 punti per Gallinari). Golden State ha la meglio nella sfida con Indiana (102-100) ma niente record di triple in carriera per Curry. Il 30 dei Warriors ne mette 5 e ora è a -1 da Allen, primatista della spelciale classifica All Time.

Cade Milwaukee, battuta da Boston (117-103, 20 punti per Antetokounmpo). Dallas riesce a vincere la sfida con Charlotte (120-96). Bene i LA Clippers che si impongono su Phoenix (111-95).

I risultati della notte:

INDIANA PACERS-GOLDEN STATE WARRIORS 100-102

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 117-103

DENVER NUGGETS-WASHINGTON WIZARDS 113-107

ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS 126-132

CLEVELAND CAVALIERS-MIAMI HEAT 105-94

MEMPHIS GRIZZLIES-PHILADELPHIA 76ERS 126-91

DALLAS MAVERICKS-CHARLOTTE HORNETS 120-96

TORONTO RAPTORS-SACRAMENTO KINGS 124-101

L.A. CLIPPERS-PHOENIX SUNS 111-95

