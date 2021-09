Nba, Gallinari: "Serve alzare l'asticella, voglio le Finals"

Riparte l’Nba e Danilo Gallinari vuole fare ancora meglio con i suoi Atlanta Hawks: “Dobbiamo alzare il livello rispetto allo scorso anno, e quando penso al modo di farlo mi viene in mente un solo modo: le Finals” racconta l’ultimo italiano rimasto nel campionato di basket più famoso al mondo.

Dopo la finale di Eastern Conference conquistata lo scorso annoy, Gallinari ribadisce: “Siamo ancora tutti felici di quello che abbiamo fatto lo scorso anno: abbiamo alzato l’asticella, ora dobbiamo mantenere quel livello e fare un passo avanti. Io posso aiutare in tanti modi la squadra, ma dovrò principalmente essere me stesso, fare quello che ho fatto lo scorso anno, da quando sono professionista, praticamente da tutta la vita. Sarà un lavoro facile per me, ed estremamente piacevole”.

In regular season coach McMillan proverà a trovare spazio per tutti: “La parola d’ordine sarà sacrificio – spiega -. Lo scorso anno abbiamo avuto il roster al completo praticamente solo nell’opening night: non vedo l’ora di vedere cosa possiamo essere se riusciamo a rimanere tutti sani, ma è inevitabile che dovremo sacrificarci e che dovremo accettare le decisioni del tecnico”, conclude il Gallo.

Su Gallinari, coach McMillan non ha dubbi: “Il suo sarà un ruolo simile a quello dello scorso anno. È un veterano con esperienza che sa come aiutarci nei momenti difficili. È stato eccellente per noi lo scorso anno sia dentro che fuori dal campo, parlando coi suoi compagni e dandoci una mano nei momenti difficili, guadagnandosi una fiducia tale da parte dei compagni che gli abbiamo affidato spesso e volentieri il pallone nei momenti difficili con la fiducia che avrebbe risolto la situazione. Ha dimostrato di saper essere produttivo quando conta. La sua esperienza, il suo talento, sono stati fondamentali per noi lo scorso anno, soprattutto nei playoff: ne avremo bisogno anche quest’anno”.

