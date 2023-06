NBA, Gallinari ufficializza l'addio ai Celtics

Il post sui profili social

26-06-2023 13:22

La notizia era nell’aria e adesso è ufficiale, Danilo Gallinari saluta i Boston Celtics.

A renderlo noto lui stesso con un post sui suoi canali social. Un addio amaro visto che Gallinari, causa infortunio non ha mai potuto giocare con quella che è sempre stata la squadra dei suoi sogni.

Un enorme grazie va a tutto lo staff dei Celtics che mi ha aiutato nella riabilitazione e nel raggiungere il mio obiettivo”, scrive l’ex Olimpia Milano.

Il giocatore lombardo non ha nascosto nemmeno qualche rammarico per la trade per Kristaps Porzingis che l’ha portato a vestire, il prossimo anno la maglia dei Washington Wizards.

“Sarebbe stato meglio dimostrarlo in campo – ha infatti scritto e poi ha aggiunto – Ora sono pronto alla prossima avventura”.