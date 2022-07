NBA: Gallinari verso i Boston Celtics

01-07-2022 18:52

Dopo aver dato addio agli Atlanta Hawks ed essere approdato ai San Antonio Spurs, Danilo Gallinari sembra aver scelto la sua prossima, vera destinazione, che dovrebbero essere i Boston Celtics. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di ESPN, una volta che i texani l’avranno lasciato libero, il Gallo approderà ai vicecampioni in carica, per giocarsi a 34 anni il tanto agognato anello NBA.

Sulle tracce dell’azzurro sembra che ci fossero anche i Chicago Bulls e i Miami Heat, ma Gallinari avrebbe scelto i Celtics con un primo anno di contratto da 6,5 milioni e un secondo anno da 13, il doppio. Chiara la volontà della franchigia più titolata della lega insieme ai Los Angeles Lakers di accaparrarsi delle sue doti di tiratore da tre in uscita dalla panchina. Si attende quindi l’annuncio ufficiale dell’approdo del Gallo nel Massachussets.

I Boston Celtics sarebbero la sesta squadra NBA per Gallinari dopo New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks. Per lui sarà la quattordicesima stagione nel campionato di basket più bello del mondo.